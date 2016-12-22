Де Мистура подтвердил намерение возобновить переговоры по Сирии 8 февраля

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил объявленные им ранее планы по созыву 8 февраля в Женеве межсирйиских переговоров. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом он заявил в четверг на брифинге.

Единогласно принятая Советом Безопасности ООН резолюция 2328, отметил он, стала "импульсом к возобновлению политического процесса". "Имеется импульс к переговорам на основе возобновленного единства, - сказал де Мистура. - Мы планируем возобновить межсирийский политический процесс в Женеве 8 февраля".







