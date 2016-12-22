Национальное собрание НКР одобрило проект госбюджета на 2017 год

22-го декабря состоялось очередное пленарное заседание Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, приветствуя присутствующих, руководитель парламента Ашот Гулян напомнил о предстоящем важном событии в истории независимой государственности Арцаха – 28-го декабря исполняется 25-летняя годовщина выборов в Верховный Совет первого созыва.

Затем парламент перешел к рассмотрению главного финансового документа Республики, а также сопровождающих его законопроектов и других проектов законов.

Представив парламенту проект закона Нагорно-Карабахской Республики «О государственном бюджете НКР на 2017 год», министр финансов НКР Спартак Тевосян отметил, что после предыдущего пленарного заседания в правительство было направлено 26 вопросов – от двух фракций и одного депутата.

«Двадцать из этих вопросов повторялись, и мнение правительства по этим вопросам осталось неизменным. На остальные вопросы были даны письменные ответы и направлены в Национальное собрание. Были представлены также изменения, внесенные в предварительный вариант бюджета», – добавил Спартак Тевосян.

По словам министра финансов, на основании предложений изменениям подверглись статьи, касающиеся градостроительства, охраны общественного порядка, здравоохранения. Таким образом, в результате всех изменений расходы бюджета увеличились на 185 млн 244 тыс драмов и общая сумма госбюджета на 2017 год составила 94 млрд 432 млн драмов.

Парламентские фракции выразили свои точки зрения касательно бюджета.

С заключительным словом выступил премьер-министр НКР Араик Арутюнян.

Глава кабмина выразил признательность депутатам за конструктивные обсуждения и принес извинения за то, что некоторые предложения не были приняты.

«Если мы не принимаем предложения, замечания, критику, то прошу, правильно оценивайте это, поскольку главное – это та цель, которую мы достигли вместе с вами. Наша цель – это валовый внутренний продукт, экономический рост, а бюджет – это результат всего этого», – подчеркнул глава правительства.

В ходе голосования парламент принял сопровождающие проект госбюджета законы НКР «О внесении изменений в закон НКР "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности"», «О внесении дополнения в закон НКР "О налогах"», «О внесении дополнений и изменений в закон НКР "О подоходном налоге"», «О внесении дополнений и изменений в закон НКР "О фиксированных платежах"», «О внесении изменений и дополнений в закон НКР "О патентных платежах"». Во втором чтении были приняты законы НКР «Об установлении льгот по налоговым и другим обязательным платежам», «О внесении дополнения в закон НКР "О лицензировании"» и «О внесении дополнения в закон НКР "О принудительном исполнении судебных актов"».

Затем соотношением голосов 27-«за» и 3-«против» был принят закон НКР «О государственном бюджете НКР на 2017 год».

Депутаты обсудили и приняли также законы Нагорно-Карабахской Республики «О внесении изменения в закон НКР "О государственных пенсиях"» и «О внесении изменения в закон НКР "О социальных гарантиях лиц, занимающих государственные должности"». Согласно законам, предлагается при расчете размера установленных по указанным законам пенсий включаемые в трудовой и профессиональный стаж периоды исчислять до 1-го января 2018 года.

Во втором чтении был принят закон НКР «О сельскохозяйственных кооперативах».

С депутатским заявлением на заседании выступил Айк Ханумян.

По окончании заседания руководитель парламента отметил, что сессия еще не закрывается, учитывая наличие некоторых законопроектов в повестке, а также то, что на днях президент Республики направил в парламент проект Конституции, предварительное обсуждение которого состоится на последнем заседании текущего года.