Найденные на месте теракта отпечатки пальцев принадлежат Анису Амри

Отпечатки пальцев подозреваемого в теракте в Берлине Аниса Амри обнаружены на двери грузовика, сбившего людей на рождественском базаре. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг газета SՖddeutscher Zeitung.

Издание ссылается на информацию, полученную SՖddeutscher Zeitung, NDR и WDR в ходе освещения расследования теракта.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.