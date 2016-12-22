Президент Армении принял делегацию Госдумы РФ

Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня делегацию Государственной думы РФ, возглавляемую председателем комитета по делам стран СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, делегация находится в Армении для проведения совместного заседания с постоянным комитетом внешних связей Национального Собрания Армении.

Президент Республики подчеркнул важность последовательного углубления отношений и взаимодействия Армении со стратегическим партнёром - Российской Федерацией по всем направлениям, отметив чрезвычайно большую роль парламентариев в этой работе.

Серж Саргсян отметил, что и в рамках интеграционных объединений армяно-российское взаимодействие гармонично дополняет и ещё больше усиливает двусторонние отношения, открывая новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Президент выразил надежду, что результаты ереванского совместного заседания армянских и российских парламентариев внесут свой вклад в дело укрепления межгосударственных связей.

Отметив, что несмотря на негативное влияние международных экономических процессов на экономики стран-членов Евразийского экономического союза, тем не менее, потенциал Союза способствовать экономическому развитию довольно большой.

Президент Серж Саргсян подчеркнул, что Армения убеждённый сторонник развития интеграционных процессов и придаёт большое значение активной работе всех стран-членов по последовательному продвижению этих процессов.