Пожар в японском городе Итоигава охватил 140 зданий

В японском городе Итоигава (префектура Ниигата) произошел сильный пожар. Видео с места происшествия распространил TV Asahi. Огнем охвачено около 140 зданий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По распоряжению властей проведена экстренная эвакуация местных жителей, благодаря чему удалось избежать жертв. Легкие ранения получили два человека. По словам представителя пожарной охраны, огонь продолжает быстро распространяться из-за сильного ветра, сообщает Reuters.