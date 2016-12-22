Созданием коридора, связывающего Персидский залив с Черным морем, Армения улучшит свои позиции в геополитическом плане

Визит президента Ирана Хасана Роухани в Армению имеет чрезвычайно важное значение для придания нового качества армяно-иранским отношениям. Об этом в пресс-центре «Арменпресс» сообщил журналистам иранист Вардан Восканян.

“Этот визит оправдал все наши ожидания. Если рассматривать общий круг поднятых в ходе визита вопросов, то он включает и политические, и экономические, и культурные компоненты. Стала очевидной имеющая в глобальном смысле огромное региональное значение программа по созданию коридора, связывающего Персидский залив с Черным морем. Обе стороны вели переговоры вокруг данного вопроса и выразили готовность по поводу создания этого коридора. Подобную готовность неоднократно выразил и президент Ирана”, - заявил Восканян.

Иранист отметил, что создание этого коридора для Армении может иметь не только экономическое, но и политическое значение. В геополитическом плане Армения улучшит свои позиции. Реализация подобной региоанальной программы будет способствовать успешному преодолению Арменией азербайджамнско-турецкой блокады.

“Примечательно, что в данном контексте последовала реакция и со стороны Азербайджана и, частично – со стороны Турции. Даже чиновник МИД Азербайджана выступил с особыми комментариями по поводу данного вопроса, что, как минимум, можно было посчитать странным, если не учитывать то обстоятельство, что Азербайджан соперничает с Арменией в плане развития отношений с Ираном. Иран констатировал, что именно Армения является тем стабильным и надежным путем, который иранская сторона постарается использовать для обеспечения собственного выхода на Север”, - заявил он.