СМИ сообщили, что в Бельгии найден мертвым главный аудитор НАТО

Главный аудитор НАТО Ив Шанделон найден мертвым в городе Анден в бельгийских Арденнах, сообщили СМИ медиа-группы Sudpresse.

По их данным, чиновник, вероятно, застрелился, однако семья эту версию категорически отвергает.

Тело чиновника НАТО было обнаружено в 140 километрах от места его работы и в 100 километрах от города Ленс, где он проживал,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На имя 60-летнего Шанделона были зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Однако рядом с телом было найдено незарегистрированное оружие, из которого был произведен выстрел в голову.

По данным СМИ, люди из окружения Шанделона, который занимался, в частности, вопросами противодействия финансированию терроризма, утверждают, что он сообщал им, что получает "странные" звонки.

Следствие рассматривает все возможные версии.