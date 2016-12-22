Увеличился экспорт: Сурен Караян положительно оценивает членство Армении в ЕАЭС

Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян положительно оценивает членство Армении в Евразийском экономическом союзе. По сообщению «Арменпресс», об этом он сообщил журналистам после заседания правительства, отвечая на вопрос о том, как он оценивает членство Армении в ЕАЭС.

Караян заявил: “Положительно, поскольку отмечено увеличение экспорта на рынки ЕАЭС”.

Говоря о Таможенном кодексе ЕАЭС, министр отметил, что в нем определены более упрощенные процедуры, благодаря которым армянским предпринимателям будет значительно проще осуществлять товарооборот.

Согласно данным Национальной статистической службы Армении, по положению на 30 ноября 2016 года, в период с января по сентябрь объемы экспорта из Армении в страны ЕАЭС составили 274 млн 95 тыс. 670 долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт из Армении в страны ЕАЭС увеличился на 55,2%.