Фонду развития виноградарства и виноделия Армении были предоставлены новые средства

Из резервного фонда Министерства сельского хозяйства Армении правительство РА выделит 108 млн 500 тысяч драмов для предоставления этих средств Фонду развития виноградарства и виноделия Армении, а также Научному центру овощебахчевых и технических культур, передает «Арменпресс».

Министр сельского хозяйства РА Игнатий Аракелян отметил, что в республике сельскохозяйственная политика реализуется по ряду бюджетных целевых программ, однако, в конкретных ситуациях зачастую выявляются многочисленные проблемы, связанные с урегулированием сферы, и требующие немедленного вложения определенных финансовых средств.

“Пополнение средств фонда создаст возможность реализовать ряд безотлагательных мероприятий и программ, нацеленных на стабильность и развитие сферы”, - заявил Аракелян.