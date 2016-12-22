Для иностранцев порог стоимости товаров, обеспечивающих возврат НДС, снижен до 50 тыс. вместо прежних 100 тысяч

Правительство РА произвело изменения и дополнения в одном из принятых ранее решений, согласно которым, предлагается для возврата средств от выплаченного со стороны иностранцев на территории Армении НДС снизить нынешний порог стоимости товаров, приобретенных с расчетом возврата НДС со 100 тысяч драмов до 50 тысяч, передает «Арменпресс».

В связи с этим премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил после реализации предусмотренных решением изменений представить мониторинг по поводу их воздействия на рынок.