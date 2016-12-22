В 2016-м году экономический рост в Армении составит 6-7%. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян. С его слов, в промышленности был зарегистрирован довольно большой экономический рост.

«В 2016-м году экономический рост в Армении составит 6-7%. Рост есть и в области импорта, и в области экспорта. Об этом мы сможем сказать конкретнее при подведении итогов года»,- сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

Показатели экономической активности за январь–октябрь 2016-го года выросли всего на 0.4%. За январь–октябрь 2016-го года экспорт из Армении равнялся 698 млрд драмов, что больше того же периода 2015 года на 20%.