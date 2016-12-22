Givenchy оставил моделей в пустыне

Французский модный дом Givenchy представил видео, снятое в рамках рекламной кампании, посвященной весенней коллекции одежды. Роликопубликован на YouTube.

Основное действие разворачивается в пустынной местности, где модели бегают по барханам и чертят круги на песке. Кадры перемежаются со съемками в студии, в которых принимала участие, в том числе, российская модель Ирина Шейк,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Givenchy — французский модный дом, основан в 1952 году Юбером де Живанши. Специализируется на выпуске одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии. Клиентками дома были Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. Пост креативного директора занимает Риккардо Тиши, он работает в модном доме с 2005 года.