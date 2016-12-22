Налицо серьезные положительные изменения: Сурен Караян подводит итоги 100 дней деятельности премьер-министра РА

Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян считает 100-дневную деятельность премьер-министра Карена Карапетяна и правительства Армении весьма плодотворной. Об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сообщил сам министр, отвечая на вопрос о том, на самом ли деле правительство выполняет свои обещания, оправдывают все ожидания.

Министр Караян отметил: “Да, полноценно, и это могу констатировать не только я, но и частный сектор уже отметил это, налицо серьезные положительные изменения”.

На вопрос о том, почему на рынке нет новых “игроков”, министр ответил вопросом: “Почему вы утверждаете с такой уверенностью о том, что нет новых игроков? Есть новые инвесторы, проходят новые переговоры”. В то же время, министр отказался назвать конкретные имена, отметив, что пока инвестиции не будут сделаны, неправильно называть какие-либо имена.