Одна из улиц Детройта названа в честь музыканта Стиви Уандера

Одна из улиц города Детройт (штат Мичиган) отныне носит имя известного музыканта Стиви Уандера. Церемония переименования прошла в среду, сообщило агентствоThe Associated Press (АР).

По данным АР, до 500 человек приняли участие в торжествах. В их числе сам Уандер, мэр Детройта Майк Дагган и конгрессмен от штата Мичиган Джон Коньерс. Музыкант обратился к горожанам с благодарственной речью, после чего детский хор исполнил несколько его хитов.

Бывшая Милуоки авеню отныне называется Стиви Уандер авеню. Именно на этой улице прошли детские годы певца - семья Уандера переехала сюда, когда мальчику было четыре года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стиви Уандер - легендарный американский певец, композитор, пианист и общественный деятель. В 11 лет он подписал свой первый контракт с звукозаписывающей компанией из Детройта Motown Records, с которой сотрудничает и поныне. С тех пор Уандер приобрел мировую известность, написал более 2 тыс. песен и 25 раз становился обладателем премии Грэмми. Наряду с Реем Чарльзом, Стиви Уандер является одним из самых известных в мире слепых музыкантов.