В Германии задержали четырех подозреваемых в причастности к теракту

Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила задержание четырех человек, которые находились в контакте с подозреваемым в причастности к теракту в центре Берлина, сообщил в четверг таблоид BILD.

Издание не приводит подробности, где именно были задержаны подозреваемые, но известно, что рано утром спецоперации в квартирах и приютах для беженцев прошли в Берлине, Дортмунде и Эммерихе (Северный Рейн-Вестфалия),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вечером в понедельник грузовик въехал в толпу людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.