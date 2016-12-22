Правительство Армении не сможет сместить мэра Еревана

Прекращается право правительства Армении смещать мэра Еревана. Об этом сказано в проекте закона о внесении изменений в закон о самоуправлении Еревана, который был одобрен правительством Армении на заседании 22-го декабря.

Как передает «Арменпресс», министр территориального управления и развития Армении Давид Локян сказал, что этим законопроектом обеспечивается исполнение некоторых постулатов измененной Конституции Армении.

Законопроектом преддлагается редактирование статуса общины Еревана, в частности, изменение срока полномочий Совета старейшин Еревана – 5 лет, устанавливаются процедуры подачи в отставку Совета старейшин Еревана и пр.