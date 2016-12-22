Стратегия военно-промышленной политики нацелена на системные реформы

Правительство Армении утвердило распоряжение президента РА “Об утверждении стратегии военно-промышленной и военно-технической политики”. По сообщению «Арменпресс», заместитель министра обороны Армении Ара Назарян отметил, что это способствует осуществлению системных реформ в военной промышленности РА.

«В соответствии с этим в военно-промышленном комплексе будут отрегулированы отношения между исполнительными органами РА, юридическими лицами, отдельными предпринимателями в вопросах формирования, реализации государственной военно-промышленной политики, а также в рамках экономических и финансовых возмможностей государства будут расширены ассортимент продукции внутриреспубликанского производства, и ВС РА будут обеспечены современным оружием и военной техникой”, - заявил он.

На состоявшемся 2 декабря заседании комиссии по Военно-промышленной и военно-технической политике Армении заместитель министра обороны Армении, председатель Военно-промышленной и военнотехнической комиссии Армении Давид Пахчанян сказал, что цель проводимой стратегии – поддержка со стороны государства инновациям в научно-техническом и производственно-технологическом направлениях, что будет способствовать обеспечению конкурентоспособности продукции ВПК и организации экспорта этой продукции.

Пахчанян подчеркнул, что документ был разработан на основе долголетнего опыта, а также на основе анализа апрельской войны. Он отметил, что цель документа – стимулировать развитие ВПК, поощрение разработки и внедрения новых технологий, развитие сопутствующих технологий, а также организация местного производства.