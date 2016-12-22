Правительство Армении утвердило порядок формулировки государственного оборонного заказа

Правительство Армении утвердило методы государственного урегулирования цен на военную продукцию и имущество, особые механизмы их использования и порядок установления цен на размещение госзаказа для оборонных нужд. Проект данного решения, по сообщению «Арменпресс», представил заместитель министра обороны РА Ара Назарян.

“Будет урегулирована ценовая политика приобретаемой у организаций военно-промышленного комплекса военной продукции и имущества, стимулируя повышение эффективности расходов средств госбюджета, а также стабильное развитие данных организаций”, - сообщил замминистра.