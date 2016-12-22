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Армения погашает долги по НДС по части военного кредита РФ


Армения погашает долги по НДС по части военного кредита РФ. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении  от 22-го декабря, по представлению замминистра обороны Армении Ара Назаряна.

С этой целью правительство Армении выделит 3,256,367.4 тысяч драмов, что эквивалентно 428,469.4 тысячам рублей РФ.

Целью данного кредита является пополнение арсенала МО Армении инженерной и автомобильной техникой. 



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