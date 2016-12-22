Армения погашает долги по НДС по части военного кредита РФ
Армения погашает долги по НДС по части военного кредита РФ. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении от 22-го декабря, по представлению замминистра обороны Армении Ара Назаряна.
С этой целью правительство Армении выделит 3,256,367.4 тысяч драмов, что эквивалентно 428,469.4 тысячам рублей РФ.
Целью данного кредита является пополнение арсенала МО Армении инженерной и автомобильной техникой.
11:52, 21.12.2016
«Родители героя»: Мы каждую секунду чувствуем присутствие Тиграна
09:20, 21.12.2016
Предстоящие новости: 21.12.2016
- 20:53 Дочь Саддама Хусейна призналась в симпатиях к Дональду Трампу
- 20:30 Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха
- 19:45 Шарль Азнавур проводит три эксклюзивных концерта в Париже
- 19:39 В Армении есть труднопроходимые автодороги
- 19:27 Для ускоренного роста необходимо принятие новых акцентов экономического развития: президент Армении
- 19:15 Постоянная комиссии НС Армении и Комитет Госдумы РФ считают недопустимым эскалацию ситуации в зоне карабахского конфликта
- 18:48 В РФ Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ
- 18:31 ЕЭК планирует усовершенствовать методику распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС
- 18:20 Джеймс Франко снимется в новом «Чужом»
- 18:15 Конституционный суд Южной Кореи провел первые слушания по делу об импичменте президента
- 18:13 Валюта подорожала
- 18:11 Губернатор Алеппо назвал возвращение жителей в город одной из главных задач
- 18:08 В странах ЕАЭС установлен единый порядок противодействия обороту фальсифицированных медизделий
- 18:06 Трамп решил назначить Келлиэн Конуэй на пост советника президента
- 17:46 СМИ: последние группы боевиков выведены из восточных кварталов Алеппо
- 17:30 Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян обсудили повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета
- 17:09 Мэр Еревана вручил ключи от новых квартир семьям полицейских, погибших в июле 2016 года на территории полка ППС полиции Армении
- 17:02 Налаживание диалога Россия–США исходит из интересов национальной безопасности Армении
- 17:00 Штайнмайер назвал важным знаком договоренность о перемирии в Донбассе
- 16:51 Де Мистура подтвердил намерение возобновить переговоры по Сирии 8 февраля
- 16:45 Национальное собрание НКР одобрило проект госбюджета на 2017 год
- 16:38 Асад: освобождение Алеппо стало победой для всех, кто борется с террористами
- 16:18 Найденные на месте теракта отпечатки пальцев принадлежат Анису Амри
- 16:13 Президент Армении принял делегацию Госдумы РФ
- 15:47 Пожар в японском городе Итоигава охватил 140 зданий
- 15:45 Созданием коридора, связывающего Персидский залив с Черным морем, Армения улучшит свои позиции в геополитическом плане
- 15:42 Сидение в "Фейсбуке" в праздники портит настроение
- 15:26 Рождественский рынок в Берлине вновь открылся после теракта
- 14:58 СМИ сообщили, что в Бельгии найден мертвым главный аудитор НАТО
- 14:48 Увеличился экспорт: Сурен Караян положительно оценивает членство Армении в ЕАЭС
- 14:46 Фонду развития виноградарства и виноделия Армении были предоставлены новые средства
- 14:44 Для иностранцев порог стоимости товаров, обеспечивающих возврат НДС, снижен до 50 тыс. вместо прежних 100 тысяч
- 14:38 Владимир Путин простился с послом Андреем Карловым
- 14:32 В 2016-м году экономический рост в Армении составит 6-7%
- 14:20 Givenchy оставил моделей в пустыне
09:58, 16.12.2016
Просмотрели 1716 раз Совет Безопасности ООН в пятницу обсудит ход эвакуации из Алеппо
14:40, 17.12.2016
Просмотрели 1138 раз Развязав новую войну, Азербайджан потерпит горькое поражение и потеряет несколько районов – Левон Тер-Петросян
18:56, 16.12.2016
Просмотрели 886 раз Армения и Грузия не только дружественные государства, но и имеют вековые добрососедские связи: президент Саргсян
15:52, 17.12.2016
Просмотрели 846 раз Переговорный процесс по новому соглашению РА-ЕС войдет в заключительный этап в 2017г. – Карен Назарян
14:57, 19.12.2016
Просмотрели 775 раз Сестра Ким Кардашьян открыла свой первый магазин косметики