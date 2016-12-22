Армения погашает долги по НДС по части военного кредита РФ. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении от 22-го декабря, по представлению замминистра обороны Армении Ара Назаряна.

С этой целью правительство Армении выделит 3,256,367.4 тысяч драмов, что эквивалентно 428,469.4 тысячам рублей РФ.

Целью данного кредита является пополнение арсенала МО Армении инженерной и автомобильной техникой.