Оливия де Хэвилленд встретит 101-й Новый год в Париже

Легенда Голливуда встретит свой 101-й Новый год в Париже. В зимние праздники поклонники Десятой музы со всего света вновь придут на уютную улицу в XVI округе французской столицы, чтобы постоять около дома, где вот уже многие годы живет лучшая в мире Мелани из фильма "Унесенные ветром" (Gone with the wind).

Оливия де Хэвилленд - последняя из звездного квартета исполнителей главных ролей в этой почти четырехчасовой картине, вышедшей на экраны в 1939 году. Фильм, собравший в прокате - с поправкой на инфляцию - $390 млн, признан самым кассовым в истории кинематографа.

Роль Мелани Гамильтон и сегодня остается главной в карьере де Хэвилленд.

На роль Скарлетт, которая в итоге была предложена Вивьен Ли, насчитывалось более тысячи претенденток. И только де Хэвилленд, прочитавшая роман Маргарет Митчелл, положенный в основу картины, хотела играть именно Мелани. Актриса впрочем всегда знала, чего она хочет. "Быть независимой, иметь цель, друзей, любить и быть любимой", - так сформулировала она однажды главные ценности в жизни.

За свою карьеру она получила две премии "Оскар" за фильмы "Каждому свое" (To Each His Own, 1948) и "Наследница" (The Heiress, 1949) и столько же раз была удостоена приза "Золотой глобус". На Голливудской алее в Лос-Анджелесе была открыта личная звезда де Хэвилленд<сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс ,

Франция наградила актрису орденом Почетного легиона. Ее любимое занятие все эти годы оставалось, однако, чисто британским. Оливия де Хэвилленд - страстная поклонница кроссвордов, которые разгадывает всю жизнь.

ФОТО:AP