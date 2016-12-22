59 семей в Тавуше будут иметь новые теплицы

При финансировании аргентинских филантропов фонд «Армения» начинает третий этап строительства теплиц в 10 общинах Тавушской области.

57 семей-бенегициаров в селах Воскеван, Арцваберд, Коти, Неркин Цахкаван, Бердаван, Айгеовит, Кохб, Зоракан, Дитаван, Киранц получат теплицы площадью до 100 кв м, с металлическими конструкциями и хорошим покрытием. Еще 2 теплицы построят на деньги австралийского филиала фонда Армения в селе Хачардзан. В начале эксплуатации селяне получат в дар рассаду и посевной материал, а также бесплатные консультации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда «Армения».

Координатор программы Мариам Дженджирджян говорит, что бенефициары избираются жребием и на условиях ко-финансирования. При выборе общин учитывался список приграничных сел правительства Армении. На построение 59 теплиц было представлено 100 заявок. Стоимость одной теплицы - 5 400 долларов, из коих 200 000 драмов платит бенефициар.