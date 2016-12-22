Войдя в ЕАЭС, армянский бизнес пока не почувствовал особого оживления: Артак Закарян

В НС Армении проходит четвертое совместное заседание постоянной комиссии НС Армении по внешним связям и Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В рамках заседания освещались также перспективы экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС, возможности на данный момент, интеграционные процессы, и другие вопросы экономического характера. В повестку заседания включены также вопросы региональной безопасности и стабильности, связанные с армяно-российским стратегическим и военно-техническим сотрудничеством.

Председатель постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Артак Закарян сказал, что по результатам заседания состоится обсуждение обоюдоважных вопросов и опытка найти решение проблемам.

Как передает «Арменпресс» с его слов, войдя в ЕАЭС, армянский бизнес пока не почувствовал особого оживления. «Мы много обсуждаем этот вопрос, однако пока наш бизнес не чувствует ни оживления, ни воздействия членства в ЕАЭС. Мы обсудим эти вопросы. Конкретный результат, который мы предвидим, это, конечно, сотрудничество в области безопасности. Вопросы возникают и в нашем обществе, и в российском гражданском обществе, лоторые касаются ситуации в южно-кавказском регионе. Все время нужно бывает вносить разъяснения, поскольку Азербайджан продолжает проводить в российских политических кругах лживую пропаганду, проявляя неконструктивный подход. Вторым вопросом мы должны представить наши позиции в вопросах сотрудничества, сказать об угрозах и вызовах»,- сказал председатель постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Артак Закарян в беседе с журналистами.