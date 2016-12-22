Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает проект Таможенного кодекса ЕАЭС чрезвычайно важным: «он родился достаточно трудно»

Правительство Армении одобрило проект договора относительно проекта Таможенного кодекса ЕАЭС. Председатель ГКД Армении Вардан Арутюнян отметил, что договор является межгосударственным, сторонами договора являются страны ЕАЭС.

«Целью принятия Таможенного кодекса ЕАЭС является единое таможенное урегулирование на территории стран ЕАЭС, включая транспортировку грузов через границы этих стран, вне этих границ, а также условия их использования и порядок импорта и экспорта, временного хранения и пр.», - сказал председатель ГКД Армении Вардан Арутюнян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян посчитал проект Таможенного кодекса ЕАЭС чрезвычайно важным и сказал, что «он родился достаточно трудно». Как передает «Арменпресс» с его слов, надо максимально адаптироваться с действующим законодательством Армении, зафиксировать действующие в Армении свободные экономические зоны, а также свободные экономические зоны на границе с Ираном.

Таможенный кодекс ЕАЭС состоит из 9 разделов, 61 глав и 464 статей.