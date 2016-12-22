Более 60% сторонников демократов против участия Клинтон в следующих выборах

Более 60% сторонников Демократической партии и независимых кандидатов не хотели бы, чтобы Хиллари Клинтон баллотировалась на президентских выборах 2020 года, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом USA Todayи Университетом Саффолка.

По результатам исследования, 44% респондентов предпочли бы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, 43% проголосовали за вице-президента США Джо Байдена в качестве кандидата на пост главы Белого Дома. Против выдвижения Клинтон выступили 62% опрошенных,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из результатов опроса, отношение респондентов к последствиям правления республиканца Дональда Трампа разделилось почти пополам. Так, 45% полагают, что он оставит после себя хорошее "наследие", в то время как 43% опрошенных убеждены в том, что результаты пребывания Трампа у власти будут негативными.

Как сообщается, около четверти респондентов считают, что президентство Трампа будет провальным, 18% верят в то, что оно станет хорошим периодом для страны, 12% назвали его великолепным, 30% не определились.

Опрос проводился в период с 14 по 18 декабря среди тысячи потенциальных избирателей. Погрешность составила 3 процентных пункта.