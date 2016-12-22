Решением правительства Армении от 22-го декабря, в Армении создается фонд «Стабильное школьное питание», который обеспечит перманентность и стабильность национальной программы «Стабильное школьное питание».

Министр ОН Армении Левон Мкртчян отметил, что фону будут переданы опыт армянского офиса Всемирной программы ООН по питанию и часть ее функций, а также руководство национальной программой «Стабильное школьное питание».

«Создание фонда «Стабильное школьное питание» повысит эффективность осушествления национальной программы «Стабильное школьное питание» и обеспечит плавный переход его в ведение армянского офиса Всемирной программы ООН по питанию. Создание фонда «Стабильное школьное питание» позволит вовлечь в программу правительства других стран, занимающихся школьным питанием, организации, физлиц, потенциал диаспоры»,- сказал министр ОН Армении Левон Мкртчян. Как передает «Арменпресс» с его слов, около 83 тысяч школьников и питомцев дошкольных учреждений в Армении получают по программе «Стабильное школьное питание» горячие завтраки.

Благодаря централизации финансовых потоков можно будет повысить эффективность закупов, активизировать местное производство и сельские хозяйства, включив в школьное питание продукты местного производства.