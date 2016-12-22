Правительство Армении выдало гарантии под льготный кредит для МЦ «Норк-Мараш», предоставляемый австрийским банком «Erste Bank». Решение об этом было принято на заседании правительства Армении 22-го декабря.

Министр финансов Армении Вардан Арамян сказал, что средства пойдут на приобретение медицинского оборудования. Как передает «Арменпресс» с его слов, кредит будет представлен на льготных условиях.

«Кредит будет представлен на льготных условиях, сроком на 19.5 лет, из коих 6.5 лет - на льготных условиях, с нулевым процентом. Предусмотрены некоторые обязательства в размере 0.55 процентов и гарантийный взнос в размере 1 процента»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.