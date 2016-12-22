Пострадавшие во время ДТП с автобусом Москва-Ереван 33 пассажира получили финансовую помощь

Еще двое пострадавших в ДТП с участием автобуса Москва-Ереван, произошедшем 14 октября 2016 года в Северной Осетии близ города Беслан, получили финансовую помощь. В общей сложности, по положению на 22 декабря, финансовую помощь получили 33 пострадавших пассажира. Прием заявлений продолжается.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА.

Остальные пострадавшие в результате данного ДТП пассажиры для получения помощи должны обратиться в Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА по адресу: г. Ереван, ул. Налбандяна, 28. Телефон обратной связи: +374(10)59-00-24 (Юридическая служба).

С целью оказания материальной помощи в ЗАО “Коннверс банк” открыт соответствующий расчетный счет. Граждане могут получить эти средства как в головном офисе банка, так и в его филиалах.

Решением правительства РА № 1130 от 27 октября 2016 года установлено, что семьям каждого из погибших в результате ДТП граждан будет предоставлено по 1,5 млн драмов. Проходящим курс лечения в медучреждениях Армении и РФ тяжело пострадавшим пассажирам будет предоставлено по 700 тысяч драмов, проходящим курс лечения в медучреждениях РА и РФ пострадавшим пассажирам будет предоставлено по 200 тысяч драмов, и остальным пассажирам – по 100 тысяч драмов.