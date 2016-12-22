Услуги паллиативной медицинской помощи станут доступными

Услуги, предоставляемые в рамках паллиативной медицинской помощи и обслуживания станут наиболее доступными, а качество и высокая эффективность станут более ощутимыми уже со следующего года.

По сообщению «Арменпресс», протокольным решением правительства РА были одобрены “Концепция паллиативной медицинской помощи в Республике Армения и перечень мероприятий, обеспечивающих исполнение данной концепции”, в которой впервые было оценено нынешнее состояние внедрения паллиативной медицинской помощи и обслуживания.

Согласно анализу статистических данных, в республике ежедневно около 3000 больных нуждаются в оказании услуг паллиативной медицинской помощи, в том числе, в таких видах, как химиотерапия, лучевая терапия, облегчение боли и обезболивание больных, страдающих хроническим болевым синдромом.

С целью оценки реального спроса на паллиативную медпомощь на различных уровнях системы здравоохранения в течение последних трех лет с участием международных экспертов были проведены различные исследования, обсуждения, форумы.

Основной целью паллиативного ухода является поддержание качества жизни пациентов с неизлечимыми, угрожающими жизни и тяжело протекающими заболеваниями на максимально возможном, комфортном для человека уровне.