В течение уходящего года армянские спортсмены завоевали 170 медалей

vВ 2016 спортивном году армянские спортсмены на взрослых, молодежных и юношеских чемпионатах мира и Европы завоевали 170 медалей, в том числе, 4 олимпийские.

По сообщению «Арменпресс», золото в Армению с проходивших в Рио-де-Жанейро 31-х летних Олимпийских игр после 20-летнего перерыва привез греко-римский борец Артур Алексанян. Серебряных олимпийских медалей удостоились греко-римский борец Мигран Арутюнян, тяжелоатлеты Симон Мартиросян и Гор Минасян.

В 2016 году члены взрослых, молодежных и юношеских сборных Армении на чемпионатах мира завоевали 41 медаль – 10 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых.

На чемпионатах Европы число завоеванных армянскими спортсменами медалей составило 125: 37 золотых, 46 серебряных и 42 брозовых. В числе призеров и 7 спортсменов с инвалидностью.