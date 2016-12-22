«Манчестер Юнайтед» поздравил Генриха Мхитаряна

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» поздравил полузащитника Национальной сборной Армении, полузащитника клуба Генриха Мхитаряна со званием лучшего футболиста Армении.

По сообщению «Арменресс», команда английского клуба поздравила полузащитника по поводу его признания в шестой раз подряд лучшим футболистом года Армении.

Федерация футбола Армении (ФФА) подвела итоги голосования 2016 года в номинации “Лучший футболист года”. Набравший 245 баллов полузащитник Национальной сборной Армении, полузащитник английского клуба “Манчестер Юнайтед” Генрих Мхитарян, был признан лучшим футболистом Армении уже в седьмой раз за свою карьеру и в шестой раз подряд стал лучшим футболистом Армении. В общей сложности, 49 из 50 проголосовавших указали на имя Мхитаряна в качестве претендента на первое место.