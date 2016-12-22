Центр стратегических инициатив – это та площадка, на которой будет формироваться наша концепция: Премьер-министр РА

Правительство РА утвердило проект о создании фонда “Центр стратегических инициатив” и назначении исполнительного директора. Как сообщает «Арменпресс», руководитель-министр аппарата правительства РА Давид Арутюнян отметил, что также будет создан совет попечителей и официально членами Совета попечителей являются премьер-министр Армении, министр экономического развития и инвестиций РА и министр финансов РА.

“Создание этого центра стратегических инициатив для нас чрезмерно важно. Это та площадка, на которой будет формироваться наша концепция, наши горизонты, то, как мы представляем экономическое развитие в различных сферах, макро-показатели, привлечение необходимых финансовых средств, инвестиций и пр.”, - заявил премьер-министр РА Карен Карапетян.