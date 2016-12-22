Американские астрономы напечатали на 3D-принтере модель ранней Вселенной

Миниатюрную трехмерную модель Вселенной, такой, какой она, вероятно, была примерно через 400 тыс. лет после Большого взрыва, создала с помощью 3D-принтера профессор астрономии в нью-йоркском Барнард-колледже Дженна Левин и группа ее сотрудников.

Как сообщает газета The New York Times, американские исследователи совместно с экспертами из Имперского колледжа в Лондоне использовали специальную компьютерную программу "Космическая скульптура", основанную на карте, которая была создана с помощью замеров космического микроволнового фонового излучения, проведенных орбитальной обсерваторией "Планк",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.







