В Торонто панда подралась со снеговиком

В зоопарке Торонто (Канада), обитающая там панда, поиграла со снеговиком, установленным в ее вольере. Видеозапись с животным по кличке Да Мао опубликовали на YouTube-канале учреждения 20 декабря. За двое суток ролик просмотрели более 62 тысяч раз,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Как указано в подписи к клипу, игра панды больше напоминала попытку уничтожить снеговика.