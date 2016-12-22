Правительство зафиксировало на будущий год конкретные проекты: премьер-министр Армении

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министерствам и ведомствам подвести итоги по всем поручениям и заданиям, которые прозвучали на заседаниях правительства Армении, и завершить их к концу года.

На заседании правительства Армении премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил также подготовить и представить отчеты по текущему году, а также планы и программы на будущий - 2017 год, с именами конкретных ответственных лиц.

«Программа по приоритетным проектам находится в правительстве, попрошу подвести итоги, проследить и выяснить – что верно, что нет»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян. Как передает «Арменпресс» с его слов, в правительстве зафиксированы на будущий год конкретные проекты, ответственными за которые назначены министры и их заместители.