МИД Армении обсудит предложение, связанное с визами, которое поступило от Комитета по туризму и ГУГА РА
Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил МИД Армении изучить предложение, связанное с визами, которое поступило от Комитета по туризму и ГУГА РА. Как передает «Арменпресс» с его слов, он попросил руководителей ведомств обсудить вопрос и дать ему решение. «Наш Комитет по туризму и ГУГА РА выступили с предложением о порядке выдачи виз. Прошу обсудить вопрос и дать ему решение. Сравните процедуры с теми, которые приняты в соседних с нами странах»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.
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