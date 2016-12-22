МИД Армении обсудит предложение, связанное с визами, которое поступило от Комитета по туризму и ГУГА РА

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил МИД Армении изучить предложение, связанное с визами, которое поступило от Комитета по туризму и ГУГА РА. Как передает «Арменпресс» с его слов, он попросил руководителей ведомств обсудить вопрос и дать ему решение. «Наш Комитет по туризму и ГУГА РА выступили с предложением о порядке выдачи виз. Прошу обсудить вопрос и дать ему решение. Сравните процедуры с теми, которые приняты в соседних с нами странах»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.