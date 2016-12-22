Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил завершить паспортизацию областей

На заседании правительства Армении премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру территориального управления и развития Армении Давиду Локяну завершить паспортизацию областей Армении.

Как передает «Арменпресс» с его слов, в паспортах областей будут зафиксированы все те показатели, которые характеризуют область.

«Надо скоординировать работу с губернаторами, по части анализа и сравнения бюджетов областей. Это дает серьезную информацию о населении областей, на основе чего мы сможем строить прогнозы и поставить те горизонты, которые бюджеты областей могут иметь. Губернаторы, соотвествующие службы областных администраций должны получить задания и проанализировать свои бюджеты, чтобы найти те пропорции, на основе которых будет формироваться бюджет области»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.