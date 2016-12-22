Председатель НС Армении Галуст Саакян принял делегацию, возглавляемую Леонидом Калашниковым

Председатель НС Армении Галуст Саакян принял 22-го декабря делегацию, возглавляемую председателем комиссии Госдумы РФ по делам стран СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостя, председатель НС Армении Галуст Саакян подчеркнул, что армяно-российские отношения имеют многовековые традиции и богатую историю, являющиеся крепкой опорой для стратегического сотрудничества между обеими странами.

Председатель НС Армении Галуст Саакян выразил соболезнования в связи с убийством в Турции посла РФ в этой стране Андрея Карлова.

«Мы осуждаем этот чудовищный теракт и делим скорбь российского народа»,- сказал председатель НС Армении Галуст Саакян.

Председатель НС Армении Галуст Саакян высоко оценил роль межпарламентского сотрудничества в развитии отношений и сотрудничества между обеими странами.

В контексте союзнических и стратегических отношений между обеими странами председатель НС Армении Галуст Саакян придает важное значение сотрудничеству в международных организациях и выступлениям с обоюдовыгодных позиций.

Председатель комиссии Госдумы РФ по делам стран СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поблагодарил за теплый прием и высоко оценил дружбу между Арменией и РФ, роль межпарламентского сотрудничества в развитии отношений и сотрудничества между обеими странами, основанные на крепких дружеских принципах.

Собеседники выразили надежду на то, что мнения, выраженные в ходе ереванского заседания, будут способствовать повышению эффективности межпарламентского сотрудничества в развитии отношений и сотрудничества между обеими странами.

Были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.