Отпустили родственников полицейского, убившего российского посла

Родственников убившего в Турции российского посла Андрея Карлова полицейского, которые были до этого задержаны правоохранительными органами, отпустили. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая редакция CNN Turk.

Среди задержанных были мать, отец, сестра, дяди и кузен убийцы.

В Анкаре, где должна была состояться фотовыставка «Россия глазами турок, было совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

19-го декабря 22-летний турок Мевлут Мерт Алтынташ стрелял послу Карлову в спину, вследствие полученных ранений посол Андрей Карлов скончался. При покушении убийца кричал «Аллах Акбар», «Мы не забудем Алеппо» и пр. После чего состоялась перестрелка с правоохранителями, в которой Мевлут Мерт Алтынташ был убит.