Эмманюэль Макрон признан самым популярным французским политиком года

Беспартийный, но близкий к социалистам кандидат в президенты Франции, бывший министр экономики Эмманюэль Макрон стал в нынешнем году самым популярным политиком в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного службой Elabe по заказу телеканала БФМ-ТВ.

Макрон получил 48% поддержки респондентов, которые должны были составить рейтинг пяти наиболее популярных на их взгляд политиков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, беспартийный политик опережает даже кандидата правоцентристов Франсуа Фийона, одержавшего недавно убедительную победу на партийных праймериз. Рейтинг Фийона, согласно проведенному опросу, находится на отметке в 44%.

В общем списке из десяти самых популярных политиков за Макроном и Фийоном следует Манюэль Вальс, бывший премьер-министр Франции и вероятный победитель предстоящих праймериз социалистов.

Четвертое место заняла лидер Национального фронта Марин Ле Пен (24%), пятое - мэр города Бордо Ален Жюппе (22%), новый премьер-министр Франции и бывший глава МВД Бернар Казнёв (16%) на шестом месте, седьмое у представителя левых сил Жан-Люка Меланшона (14%), президент Франции Франсуа Олланд и депутат Национального собрания от Нацфронта Марийон Марешаль-Ле Пен на восьмом и девятом месте с рейтингом не выше 11%.

Замыкает этот список бывший президент Франции Николя Саркози, который получил лишь 9% поддержки населения.