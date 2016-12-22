В Брюсселе установили три гигантских экрана для поздравления горожан с Новым годом

Гигантские экраны установлены на трех многолюдных площадях Брюсселя для трансляции рождественских и новогодних поздравлений, которые жители и гости столицы могут оправлять через социальные сети.

Самый большой из них, площадью 12 квадратных метров, был торжественно открыт на площади Рожье, к которой примыкает крупнейший торговый квартал Брюсселя. В торжественной церемонии принял участие бургомистр коммуны Сен-Жосс Эмир Кир.

Два экрана поменьше, площадью 6 квадратных метров каждый, появились на площади Фляже на юге города и перед административным зданием коммуны Моленбек на северо-западе Брюсселя.

С 21 декабря по 20 января все желающие могут через соцсети направить свои поздравления, которые после модерации будут демонстрироваться одновременно на всех трех экранах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стоимость этого проекта составила €42 тыс. Средства на его реализацию были предоставлены частными спонсорами и правительством Брюссельского федерального региона.