Полузащитник сборной Армении и клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян включен в список 100 лучших футболистов, составленный газетой The Guardian.

Как передает «Арменпресс», британская газета The Guardian опубликовала список 100 лучших футболистов, в котором полузащитник сборной Армении и клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян – на 57-м месте.

В прошлом году полузащитник сборной Армении и клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян уже был включен в этот список, однако в этом году он улучшил свою позицию на 20 пунктов.