Опубликован инаугурационный график Дональда Трампа

Инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа в среду опубликовал его график на инаугурационную неделю.

По данным комитета, официальная часть мероприятий, связанных с инаугурацией начнется утром в четверг, 19 января, с возложения избранными президентом и вице-президентом венка на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище. После этого будет дан праздничный приветственный концерт у мемориала Линкольну,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU

20 января президент и вице-президент принесут клятву в Капитолии и примут участие в инаугурациионном параде по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому. Утром 21 января в Национальном соборе США с их участием пройдет "молитвенный завтрак" - встреча нескольких тысяч представителей разных религий, а также представителей американской политической и деловой элиты.











