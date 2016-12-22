В Ереване с крыш зданий убирают сосульки

Параллельно с продолжающимися в непрерывном режиме снегоуборочными работами, по поручению мэра Еревана Тарона Маргаряна в Ереване начали убирать с крыш зданий нависшие сосульки, а также скопившиеся на крышах пласты снега. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

По мере необходимости, процесс осуществляется во всех административных районах города – на главных и второстепенных улицах, во дворах и переулках.

В этой работе принимают участие пожарные службы МЧС Армении, сотрудники кондоминиумов. Сосульки будут убирать вплоть до того момента, пока не исчезнет опасность их падения. Во всех случаях, мэрия Еревана призывает граждан проявлять осторожность и избегать ходьбы в непосредственной близости от зданий и строений.