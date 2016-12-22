Внеочередное заседание НС Армении: Прямой эфир

Сегодня, 22-го декабря, по решению председателя НС Г.Саакяна, согласно ст.70 Конституции, по инициативе правительства созывается внеочередная сессия НС – по повестке дня инициатора – повестка НС Армении.

Как передает «Арменпресс», в повестке стоят законопроект о госпошлине, 3 международных договора: подписанное 30-го ноября 2016 года кредитное соглашение между правительством Армении и Французским агентством по развитию номер CAM 1007 01 D, затем подписанное 11-го ноября 2016 года кредитное соглашение между правительством Армении и Азиатским банком развития и подписанное 9-го декабря 2016 года кредитное соглашение между правительством Армении и МБРР