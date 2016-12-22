Скончался актер Вячеслав Шалевич

Старейший актер театра имени Вахтангова, народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич скончался в среду в больнице на 83-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" директор театра Кирилл Крок.

"Это правда, после тяжелой болезни в больнице скончался Вячеслав Шалевич. О времени, дате похорон мы объявим завтра на сайте театра", - сказал Крок,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Прощание пройдет в театре имени Вахтангова.

Вячеслав Шалевич родился в Москве в 1934 году. В 1958 году окончил Театральное училище имени Щукина, затем был принят в труппу Театра имени Вахтангова. В 1979 году окончил Высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе.

С 1998 по 2011 год возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова, одновременно играя в Вахтанговском театре.

В Вахтанговском театре играл в спектаклях "Пристань", "Чайка", "Без вины виноватые" и многих других. Среди киноработ - "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Охота на Беркута", "Брежнев", "Звезда эпохи" и других.