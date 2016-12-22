Министр энергетики Армении Ашот Манукян поздравил коллег с профессиональным праздником
Министр энергетики и природных ресурсов Армении Ашот Манукян поздравил коллег с профессиональным праздником – Днем энергетика. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства энергетики и природных ресурсов Армении.
В поздравлении сказано:
«Уважаемые энергетики,
Горячо поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика.
С установления независимости Армении достижения и прогресс отрасли энергетики в Армении неоспоримы. Мы продолжим последовательно добиваться обеспечения энергетической безопасности нашей страны. За этой работой стоит преданность людей, которые достойно продолжают дело предшественников и их традиции, шагая в ногу с требованиями современности.
Сегодня, 22-го декабря, для энергетиков – двойной праздник: отмечается также 113-летие энергосистемы. Уверен, что благодаря вашему профессиональному опыту и умению вы с успехом осуществите поставленные перед вами задачи и будете способствовать дальнейшему развитию энергетики в Армении.
Наша цель – иметь независимую, самодостаточную и стабильную энергосистему.
Желаю вам здоровья и новых успехов в вашей ответственной и важной работе».