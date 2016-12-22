Трамп назвал теракт в Берлине атакой против всего человечества

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что теракт в Берлине, унесший жизни 12 человек, стал атакой против всего человечества. Об этом республиканец заявил на встрече с журналистами во Флориде, которую транслировала телекомпания CNN.

"Это атака против человечества, вот что это такое, - заявил Трамп. - Подобное не должно повториться". Республиканец добавил, что не обсуждал произошедшее с действующим президентом США Бараком Обамой. "Мы не говорили два дня", - сказал новый американский лидер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп ранее назвал "ужасающим терактом" произошедшее в Берлине и призвал "стереть с лица земли" экстремистов. "Наши сердца и молитвы с близкими жертв сегодняшней ужасающей террористической атаки в Берлине. Невинные мирные жители были убиты на улице в тот момент, когда они готовились к рождественским праздникам", - говорилось в заявлении Трампа, распространенном в понедельник его переходным штабом.

В понедельник вечером тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Германские власти ищут исполнителя теракта.