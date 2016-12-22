Миллиардер Айкан станет советником Трампа

Американский миллиардер Карл Айкан вошел в команду избранного президента США Дональда Трампа в качестве советника по регулятивной реформе, сообщил в среду штаб будущего главы государства.

"Избранный президент объявил о том, что Карл Айкан согласился работать специальным советником по вопросам, связанным с регулятивной реформой", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что Айкан будет работать "как частное лицо и не будет числиться федеральным служащим или специальным сотрудником правительства, у не будет каких-либо конкретных обязанностей",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Карл находился со мной с самого начала, он является одним из лучших в мире бизнесменов", — сказал Трамп. По его словам, Айкан является "не только отличным переговорщиков, но и человеком, который умеет делать прогнозы, особенно в финансах и экономике".