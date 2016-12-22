Генассамблея ООН проголосовала за создание новой комиссии по проблеме Сирии

Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о создании специального механизма по сбору доказательств о военных преступлениях в Сирии для последующего расследования и определения ответственных за них.

За резолюцию проголосовали 105 стран, против - 15, представители 52 государств воздержались,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Новый орган будет сотрудничать с ранее созданной независимой комиссией по расследованию преступлений в Сирии, которая уже предоставляла отчеты на эту тему.

Резолюция была подготовлена Лихтенштейном совместно с 58 странами, включая США, Францию, Британию, Италию, Германию, Турцию, Саудовскую Аравию и другие.