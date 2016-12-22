Предполагаемый берлинский террорист провел четыре года в итальянской тюрьме

Гражданин Туниса Анис Амри, которого разыскивают по делу о теракте в Берлине, провел четыре года в тюрьме в Италии и был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы на родине. Об этом сообщила в среду радиостанция Mosaique FM со ссылкой на отца подозреваемого.

Он рассказал, что Амри покинул Африку семь лет назад. Отсидев в итальянской тюрьме, предполагаемый террорист в прошлом году перебрался в ФРГ. По данным радиостанции, в силовых ведомствах Туниса указали, что на родине он был осужден за вооруженный грабеж.

Ранее брат подозреваемого сообщил немецкой газете Bild, что Амри за две недели до теракта оборвал связи с семьей. По его словам, все родственники были шокированы новостями о том, что их близкий мог быть исполнителем теракта в германской столице. О местонахождении Амри семья ничего не знает,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

21 декабря полиция объявила тунисца в розыск, за информацию о его нахождении объявлена награда в 100 тысяч евро. В ходе осмотра кабины грузовика, протаранившего толпу на рождественской ярмарке, под водительским сиденьем были обнаружены документы на имя Аниса А. 1992 года рождения. Также, по версии правоохранителей, у него было еще несколько удостоверений личности. Как отмечалось, исполнитель теракта может быть ранен.

В понедельник вечером тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Германские власти ищут исполнителя теракта.